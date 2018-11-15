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مقتل 30 شرطيا فى هجوم لحركة طالبان بولاية فراه الأفغانية

الخميس، 15 نوفمبر 2018 11:17 ص
مقتل 30 شرطيا فى هجوم لحركة طالبان بولاية فراه الأفغانية الشرطة الأفغانية ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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أعلن مسئولون أفغان، اليوم الخميس، مقتل 30 شرطيًا على يد مسلحى حركة "طالبان" فى هجوم وقع فى وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء، بولاية "فراه" غربى البلاد.

وقال داد قانى عضو مجلس ولاية فراه -حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية- أن حركة طالبان شنت الهجوم على مواقع تابعة للشرطة فى منطقة كاكى صفد بالولاية، حيث بدأ فى وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء واستمر لأكثر من 4 ساعات.

وأضافت الشبكة أن قائد شرطى منطقة "كاكى صفد" كان من بين القتلى، فيما أفاد النائب سميع الله سميم بمقتل 17 فردًا من حركة طالبان فى غارات جوية لأخذ الثأر للضحايا من رجال الشرطة.

يذكر أن حركة طالبان شهدت نشاطًا خلال الأشهر الماضية فى تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية فى كافة أنحاء أفغانستان، وتقدر مصادر غير رسمية قدر مقتل وإصابة نحو 45 ضابطا وجنديا بشكل يومى.

 


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