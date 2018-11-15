مطالب جديدة من حزب العمال بإجراء تصويت ثان على البريكست

كتبت - سالى حسام

أطلق نواب حزب العمال البريطانى، عريضة مطالب لدعم رئيس حزبهم جيرمى كوربين لإجراء استفتاء ثان على ما إذا كان يجب الاستمرار فى عملية البريكست.

وبحسب صحيفة "الجارديان"، فأن النواب من حزب العمال بزعامة النائبة أنجيلا سميث نشروا عريضة جاء فيها "البريكست تحت أى صورة يسبب الأذى لمستقبل بلادنا، ومع انكشاف هذه الأخطار الجديدة كل يوم فإننا نرى أن القول الأخير يجب أن يظل لنواب البرلمان وأن الاختيارات المتاحة يجب أن تضم اختيار إيقاف البريكست نفسه".

وأضافت العريضة "نطالب بعرض البريكست للتصويت الشعبى فى أقرب فرصة".

وبهذا تعد العريضة دعوة لتصويت ثان على البريكست الأمر الذى يرفضه وزراء الحكومة البريطانية وعلى تيريزا ماى رئيسة الحكومة، ومعها كل حزب المحافظين.

لكن ما يثير الانتباه أن العريضة جاءت بعدما أعلنت ماى أن وزراء الحكومة يدعمون خطتها الخاصة بمسودة البريكست التى ستقدمها للاتحاد الأوروبى للتفاوض، بينما يعارض أعضاء حزب العمال، الخطة والبريكست نفسه.

والمعروف أن جيرمى كوربين ومعه عدد من أعضاء حزب العمال دعوا لعقد تصويت ثان للبريكست، ولكن مؤخرا هدأت مطالب كوربين ووصل به إلى التصريح بأنه يتعاطف مع موقف تيريزا ماى الصعب.