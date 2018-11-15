مصر للطيران تطرح تخفيض 35% على رحلات أفريقيا وبروكسل وأبها.. اعرف التفاصيل

في إطار حرص شركة مصر للطيران على تلبية رغبات عملائها في خيارات سفرهم، أطلقت الشركة أحدث عروضها الترويجية على بعض وجهاتها المختلفة بأسعار تنافسية.

و تقدم مصرللطيران تخفيضا 35٪ على درجة رجال الأعمال و30٪ على الدرجة السياحية على بعض نقاطها في افريقيا على أن تمتد فترة شراء التذاكر حتى 10 ديسمبر المقبل، والسفر حتى 28 فبراير 2019.

ويمكن للعملاء الاستمتاع بتخفيض 20٪ على رحلات مصر للطيران من القاهرة إلى بروكسل في حال شراء التذاكر والسفر حتى 23 ديسمبر القادم، بالإضافة إلى عرض ترويجي على رحلات أبها بأسعار تبدأ 4232 جنيها على الدرجة السياحية، و 7504 جنيهات على درجة رجال الأعمال، على أن تمتد فترة الشراء حتى 30 نوفمبر الحالي، والسفر حتى 28 ديسمبر القادم.