مصر تحتفل بأول مركز لدعم رواد الأعمال بالشرق الأوسط

كتب هانى الحوتى - أحمد مرعى

قال عمرو أبو العزم رئيس مجلس إدارة المجلس الشرق أوسطى للمشروعات الصغيرة "مكسبى"، إن هناك 170 دولة تحتفل بالأسبوع العالمى لريادة الأعمال من بينهم مصر، والتى تتميز هذا العام بترأس مصرى وهو أحمد عثمان رئاسة المجلس العالمى، مشيرا إلى أهمية دعم رواد الأعمال من الشباب والسيدات، خاصة الأخيرة لأنها عماد المجتمع، وبدونها لن يكون هناك نمو فى المجتمع.

وأضاف أبو العزم، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة الرابعة لريادة الأعمال، والتى تعقد على مدار 3 أيام بمحافظة الأقصر، أن مصر تحتفل في العام الحالى بريادة الأعمال بإنشاء أول مركز لدعم رواد الأعمال بالشرق الأوسط، مشيرا إلى دعم الحكومة لريادة الأعمال لعاملين أولا أن أغلب رواد الأعمال شباب، وهم الفئة الأكبر من سكان مصر، ثانيا أن ريادة الأعمال ستكون قاطرة النمو والدخل لمصر.

وتابع:"دور مجلس المشروعات الصغيرة بالتعاون مع المجلس العالمى هو توفير خبراء وشركاء لتطوير قطاع ريادة الأعمال من خلال حوافز مالية وغير مالية".

واستعرض أبو العزم، أبرز الموضوعات التى ستناقشها دورة القمة الحالية، قائلا هناك مبادرات جديدة مثل التكنولوجيا المالية، والتى يمكنها توفير الوصول لرائد الأعمال بصورة أسرع وأسهل، والتكامل الذى يحدث بين المؤسسات المحلية والدولية لمساندة رواد الأعمال، لافتا إلى أن دورة العام الحالى تشهد للمرة الأولى مشاركة بنوك، والتى اتجهت خلال الفترة الماضية لتمويل رواد الأعمال.

من جانبه رحب أحمد حجازى باستضافة المحافظة الدورة الرابعة من قمة مصر لريادة الأعمال، مؤكدا استعداد المحافظة لخدمة جميع أفكار الشباب، خاصة أفكار خارج الصندوق، بهدف توفير فرص عمل وتحسين مستوى دخل الشباب، وإقامة استثمارات جديدة بالمحافظة.