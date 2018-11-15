مصرع شخصين غرقا فى حادثين بمركز كوم حمادة فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شخصين مصرعهما غرقا فى حادثى بترعة الخطاطبه التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالواقعتين من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة كوم حماده من مستشفى إيتاى البارود العام بوصول "ع م ا "52 سنة محامى ومقيم مدينة السادات منوفيه جثه هامده .

بتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحه أفاد بتقريره وجود نزيف بحدقة العين وهبوط حاد بالدوره التنفسيه وسبب الوفاه إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، بسؤال زوجته" ص ا غ" 47 سنة موظفة ومقيمه بذات العنوان قررت أنها حال استقلالها وزوجها المذكور سيارة ملاكى قيادته بطريق كوم حمادة- الخطاطبة، اختلت عجلة القياده بيده، ما أسفر عن سقوطهما بالسيارة بمياه ترعة على جانب الطريق، وخروجها وإصابة زوجها ووفاته غرقاً، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك .

كما تبلغ لمركز شرطة كوم حماده بوجود شخص غريق بمياه نهر النيل أمام قرية كفر العيص دائرة المركز، وتم إنتشال الجثة بواسطة قوات الإنقاذ النهري وتبين أنها لشخص يدعى "ع ا ش "21 سنة طالب بكلية الهندسة، ومقيم بذات القرية، وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهريه بها، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كوم حمادة العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

بسؤال عم المتوفى، قرر أنه أثناء قيام نجل شقيقه المذكور بلعب كرة القدم بجوار مياه نهر النيل سقطت بها الكرة، وأثناء محاولته إخراجها انزلقت قدميه، وسقط بالمياه، وجرفه التيار، وغرق لعدم إجادته السباحة، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك .