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محافظ كفر الشيخ يعلن تمويل مشروعات الشباب بـ446 مليون جنيه

الخميس، 15 نوفمبر 2018 04:31 م
محافظ كفر الشيخ يعلن تمويل مشروعات الشباب بـ446 مليون جنيه الدكتور إسماعيل عبدالحميد محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إن عدد المشروعات التى تقدم بها الشباب إلى برنامج مشروعك، بلغت 5355 مشروعًا، وتمت الموافقة والتمويل الفعلى لـ4307 مشروعًا.

 

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن هذه المشروعات وفرت 9588 فرصة عمل من خلال برنامج مشروعك فى محافظة كفرالشيخ، والتى تم تمويلها بقيمة 446 مليون و605 ألف و837 جنيه فى صورة قروض لمشروعات الشباب بمراكز ومدن المحافظة، وأن هناك 575 مشروعًا تحت الدراسة، وتم رفض 398 مشروع.

 

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن مستقبل الاقتصاد المصرى يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إطار مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتمويل البنك الأهلى وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكان وبنك التنمية والائتمان الزراعى وبنك الاسكندرية لبرنامج مشروعك لتشجيع الشباب على العمل والبدء بمشروعاتهم الخاصة أو تطوير المشروعات القائمة ومنح الرخص المؤقتة والتشجيع على إقامة المشروعات الجديدة فى مختلف مجالات الإنتاج.

 

وأكد محافظ كفر الشيخ: انه يتم تدريب المتقدمين لإقامة المشروعات على كيفية إدارتها طبقًا لأحدث نظم الإدارة، ودراسات السوق وجودة المنتج، ولاسيما أنه يتم منح التراخيص المؤقتة لمدة خمس سنوات للشباب أصحاب المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى مساعدة البنوك لهم عن طريق عمل الدعاية اللازمة لبرنامج مشروعك وتسليط الضوء على أهم المزايا، بالمجان فى مختلف وسائل الإعلام على نفقة البنوك دون تحمل العميل أى أعباء مالية، وهناك فروع لبرنامج مشروعك فى جميع الوحدات المحلية لاستقبال طلبات الشباب لإقامة المشروعات.


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