video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 15 نوفمبر 2018 11:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ سوهاج: 50 % نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية لمستشفى جهينة المركزى

الخميس، 15 نوفمبر 2018 10:11 ص
محافظ سوهاج: 50 % نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية لمستشفى جهينة المركزى مستشفى جهينة المركزى
سوهاج – عمرو خلف
إضافة تعليق
قال الدكتور أحمد الأنصارى  محافظ سوهاج، إن نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية لمستشفي جهينة المركزي وصلت50% تقريبا ، ومن المقرر الانتهاء من المشروع في 30 يونيو من العام القادم بتكلفة إجمالية 200 مليون جنية ضمن خطة وزارة الصحة، وذلك بالتعاون مع المحافظة للارتقاء بالمنظومة الصحية بسوهاج ، وتقديم أفضل مستوي من الخدمات الصحية للمواطنين .
 
وأكد المحافظ، على مسئولي الوحدات المحلية المختلفة والأجهزة المعنية بالمتابعة المستمرة لأعمال تطوير وإحلال وتجديد المستشفيات وخاصة المركزية بنطاق المحافظة للوقوف على آخر المستجدات ، وتذليل المعوقات للانتهاء من عمليات الإنشاء والتطوير وفقا للجداول الزمنية المحددة، لما تمثله من أهمية للمواطنين فى تلقى الخدمات العلاجية .
 
من جانبه أوضح ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة ، أنه جاري متابعة الأعمال الإنشائية بمستشفي جهينة المركزي ، تنفيذا لتوجيهات محافظ الإقليم لضمان حسن سير العمل والوقوف على توقيتات تنفيذ الاعمال ،مشيرا إلى أن المستشفى مكون من خمسة طوابق على مساحة 3000 متر مربع من إجمالي المساحة الكلية 4000 متر ، حيث إن المشروع صرح طبي مهم يساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية، وتقديم خدمة صحية وعلاجية متميزة لأبناء جهينة .
 
 
 
 
 
متابعة عملية انشاء مستشفي جهينة المركزي (2)
متابعة عملية انشاء مستشفي جهينة المركزي 

متابعة عملية انشاء مستشفي جهينة المركزي (3)
متابعة عملية انشاء مستشفي جهينة المركزي 

متابعة عملية انشاء مستشفي جهينة المركزي (4)
متابعة عملية انشاء مستشفي جهينة المركزي
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ سوهاج: تقديم الدعم والتسهيلات للشباب الراغبين فى الحصول على الميكروباص

محافظة سوهاج

سوهاج

اخبار مصر

اخبار سوهاج

اخبار المحافظات

مستشفى جهينة




لا تفوتك
"نفاق الإخوان".. قيادات الجماعة بإسطنبول تصمت على اعتقال منتقبة هاجمت "أتاتورك"

"نفاق الإخوان".. قيادات الجماعة بإسطنبول تصمت على اعتقال منتقبة هاجمت "أتاتورك"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة"

سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة"

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الوصل فى الإمارات بالبطولة العربية

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الوصل فى الإمارات بالبطولة العربية

إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018

إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة