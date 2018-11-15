محافظ سوهاج: 50 % نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية لمستشفى جهينة المركزى

سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، إن نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية لمستشفي جهينة المركزي وصلت50% تقريبا ، ومن المقرر الانتهاء من المشروع في 30 يونيو من العام القادم بتكلفة إجمالية 200 مليون جنية ضمن خطة وزارة الصحة، وذلك بالتعاون مع المحافظة للارتقاء بالمنظومة الصحية بسوهاج ، وتقديم أفضل مستوي من الخدمات الصحية للمواطنين .

وأكد المحافظ، على مسئولي الوحدات المحلية المختلفة والأجهزة المعنية بالمتابعة المستمرة لأعمال تطوير وإحلال وتجديد المستشفيات وخاصة المركزية بنطاق المحافظة للوقوف على آخر المستجدات ، وتذليل المعوقات للانتهاء من عمليات الإنشاء والتطوير وفقا للجداول الزمنية المحددة، لما تمثله من أهمية للمواطنين فى تلقى الخدمات العلاجية .

من جانبه أوضح ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة ، أنه جاري متابعة الأعمال الإنشائية بمستشفي جهينة المركزي ، تنفيذا لتوجيهات محافظ الإقليم لضمان حسن سير العمل والوقوف على توقيتات تنفيذ الاعمال ،مشيرا إلى أن المستشفى مكون من خمسة طوابق على مساحة 3000 متر مربع من إجمالي المساحة الكلية 4000 متر ، حيث إن المشروع صرح طبي مهم يساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية، وتقديم خدمة صحية وعلاجية متميزة لأبناء جهينة .