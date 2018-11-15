محافظ سوهاج يناقش معوقات مصنع تحويل المخلفات لسماد عضوى

سوهاج عمرو خلف

أكد الدكتور أحمد الانصارى محافظ سوهاج، على أهمية الوقوف على أهم المعوقات والسلبيات التى تواجه مصنع تحويل المخلفات لسماد عضوى بالجبل الغربى بأولاد عزاز بمركز سوهاج فى الوقت الحالى، ومتطلبات التطوير التى تساهم فى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة بالمصنع، ورفع الكفاءة من خلال تعظيم الموارد الحقيقية والقدرة على استيعاب مختلف مراكز المحافظة .

وعاين اللواء علاء رشاد سكرتير عام مساعد المحافظة على رأس لجنة مشكلة، المصنع على الطبيعة للوقوف على أسباب عدم الانتظام فى العمل والانتاجية، وبحث آليات تشغيل المصنع بشكل كامل، بمرافقة كلا من الدكتور أحمد سليمان عميد كلية العلوم بجامعة سوهاج ، والدكتور احمد قاسم عميد كلية الهندسة، والدكتور احمد محمود عميد كلية الزراعة وفريق متخصص من كلية الهندسة والعلوم، وحمدى عبد الرحمن مدير مصنع السماد، ومسئولى ادرات الشئون القانونية والمخازن والبيئة بالمحافظة.

وأشار السكرتير المساعد خلال تفقده للمصنع إلى ضرورة تشغيل المصنع بشكل منتظم وزيادة الورديات للمصنع ، وانشاء معمل كيميائى للجودة لمعرفة سعر المنتج وجودته، وإجراء الصيانة اللازمة، وادارة المصنع من خلال لائحة محددة، والزام الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بنقل المخلفات والقمامة للمصنع وذلك لرفع مستوى المصنع، وتطبيق نموذج ناجح يعود بالنفع للجميع ،وتحويل نقطة الركود لنقطة انطلاق.

وقال عميد كلية العلوم انه سيتم اخد عينات من السماد الناتج من المصنع لمعرفة كفاءة السماد وامكانية رفع كفاءته من خلال لجنة متخصصة من كلية العلوم، واشار عميد كلية الهندسة على انه سيتم دراسة مقايسات المصنع وعمل تقرير شامل للصيانة.

ومن جانبه أوضح مدير المصنع أن عدد العاملين 22 فنى وعامل، حيث يتم العمل حاليا على خط الفرز الناعم بينما الخط الاخر الخشن لا يعمل ، لوجود مشاكل تتعلق بالكهرباء والتروس التى تحول دون عمله .