محافظ سوهاج يفتتح مشروع تغطية ترعة أولاد نصير بتكلفة 2.8 مليون جنيه

سوهاج - محمود مقبول

افتتح الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، اليوم الخميس، مشروع تغطية ترعة أولاد نصير بطول 210 أمتار، وبتكلفة 2 مليون و800 ألف جنيه تقريبا، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية لتنمية صعيد مصر والممول جزئيا بقرض من البنك الدولى، ورافقه خلال الافتتاح الدكتور هشام الهلباوى مدير المكتب التنسيقى لبرنامج التنمية المحلية، واللواء يسرى خضر السكرتير العام للمحافظة، واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد، ووفد البنك الدولى، والدكتور عمر الحادى مدير وحدة التنفيذ المحلية بالديوان، وأعضاء وحدة التنفيذ، وأعضاء المكتب التنسيقى، ومحمد إمبابى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، ووعدد من أهالى قرية اولاد نصير بمركز سوهاج.

وأشاد المحافظ بسرعة إنجاز المشروع والانتهاء منه، حيث تم بدء العمل به فى شهر يوليو الماضى، وكلف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بتطوير ورفع كفاءة المنطقة، وتكثيف أعمال التجميل بعد الانتهاء من اعمال تغطية الترعة، وإنشاء حديقة عامة بطول المسافة المغطاة والمقدرة بـ210 أمتار حتى تكون متنفس لأهالى القرية.

كما التقى الأنصارى عددا من أهالى قرية أولاد نصير، الذين عبروا عن سعادتهم وشكرهم لمحافظ الإقليم على المجهودات المبذولة، وإنجاز مشروع تغطية الترعة فى وقت قياسى، واستمع إلى عدد من أهل القرية وآرائهم.