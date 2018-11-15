محافظ القليوبية يستقبل وزير النقل لوضع حجر أساس كوبرى الشرقاوية بشبرا الخيمة

القليوبية - إبراهيم سالم

وصل منذ قليل الدكتور هشام فرحات وزير النقل، حيث استقبله الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء مجدى الوصيف رئيس مدينة شبرا، وحمدى سلامة رئيس حى غرب شبرا الخيمة، والنائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى لمجلس النواب، لوضع حجر الأساس لإنشاء كوبرى الشرقاوية بحى غرب شبرا الخيمة، اليوم الخميس الساعة 12 ظهرا، مشيرا إلى أنه يبلغ طول الكوبرى 2 كم اتجاهين حيث يبدأ من الطريق الزراعى ليعبر السكة الحديد ومنزله حوض العمدة شرق السكة الحديد بتكلفة 170 مليون جنيه بمدة تنفيذ 18 شهرا.

وأوضح محافظ القليوبية، أن هذا المشروع طال انتظار تنفيذه عشرات السنين للقضاء على المشكلات والأزمات المرورية داخل المنطقة بمدينة شبرا الخيمة، مشيرا إلى أنه سيحل الاختناق المرورى الذى تعانى منه المنطقة، ويخدم 3 ملايين مواطن للتنقل من شرق وغرب الشكة الحديد بمدينة شبرا الخيمة، حيث يكون عرض الكوبرى 9 متر عبارة عن 2 حارة مرورية لكل اتجاه.

ويهدف المشروع، إلى ربط مناطق بيجام والسلخانة وحوض العمدة والسعادة والتعاون وكذلك قرى ميت نما ومنطى بالطريق الزراعى وميدان المؤسسة ذهابا وإيابًا.