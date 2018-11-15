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محافظ الدقهلية: اتابع بنفسى بلاغات المواطنين عن تجمعات مياه الأمطار

الخميس، 15 نوفمبر 2018 12:19 م
محافظ الدقهلية: اتابع بنفسى بلاغات المواطنين عن تجمعات مياه الأمطار الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية حالة الاستنفار القصوى في جميع مدن ومراكز وأحياء المحافظة لمواجهة سقوط الأمطار وأكد في اتصالات هاتفية مستمرة مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء على ضرورة أن تكون الوحدات المحلية وإدارات مجالس المدن جاهزة للتعامل مع الامطار أولا بأول وسحب المياه المتجمعة نتيجة سقوطها من الشوارع حتى لا تتأثر حركة المرور للمواطنين والسيارات.
 
وقال شاروبيم انه يتابع أولا بأول أداء رؤساء المراكز والمدن والاحياء ،كما أعلن عن تلقي غرفة العمليات المركزية بالديوان العام للمحافظة وغرف العمليات بكافة مجالس المدن والمراكز لبلاغات المواطنين حول تجمعات مياه الأمطار، وقال أنه يتابع هذه البلاغات بنفسه حتى يطمئن على إزالة أسبابها.
 
وأضاف شاروبيم أن الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية تتلقى بلاغات المواطنين في هذا الشأن.
 
 

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