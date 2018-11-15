محافظ الجيزة يتفقد مجمع مدارس الصفا والمروة ويوجه برفع المخلفات

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة منطقة مجمع مدارس الصفا والمروه بحى الهرم وذلك للوقوف على حاله النظافة بمحيط مجمع المدارس .

وأكد المحافظ انه تم توجيه الهيئة العامه للنظافة والتجميل وحى الهرم برفع أى تراكمات للقمامة ومخلفات الرتش بجوار المدارس ودعم المنطقة بصناديق قمامة أضافية .

كما وجه راشد بعدم السماح بوجود اي باعه جائلين أو عربات بيع مأكولات بجوار المدارس حفاظاً على صحة التلاميذ .

وحرص المحافظ على تفقد مجمع مدارس الصفا والمروه للتأكد من أنتظام سير العملية التعليمية حيث عقد المحافظ مناقشات مع التلاميذ عن "حقوق الوطن علي المواطنين " و "اتباع السلوكيات الصحيحة " بعدم القاء القمامه بالشوارع وترشيد استخدام المياه .

واشتكى احد التلاميذ للمحافظ لوجود عدد من مراكز الدروس الخصوصية بشارع الصفا والمروه والتى تمارس ضغوط على الطلاب للحصول على دروس بها

وكلف المحافظ على الفور حى الهرم بشن حملة لغلق مراكز الدروس الخصوصية بنطاق الحى وقطع المرافق .

ومن جانب أخر تابع المحافظ خلال الجولة التى قام بها أعمال اصلاح كسر بماسوره خط مياه 300 ملى بمنطقة الطوابق مؤكداً على شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة اصلاح الكسر لعدم تأثر مواطنى منطقة الطوابق بأى انقطاعات للمياه .