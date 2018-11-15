محافظ أسيوط يتفقد أعمال إزالة آثار الأمطار بدير الأمير تادرس الشطبى

أسيوط- ضحا صالح

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط ، دير الأمير تادرس الشطبي بالجبل الشرقي بقرية بنى شقير والتابع لمطرانية الأقباط الأرثوذوكس بمنفلوط لمتابعة أعمال إزالة آثار الأمطار الغزيرة.

رافق المحافظ المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، ونبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة، وتاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب ومحمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عبدالحكيم عبداللاه وكيل وزارة الإسكان، وهدى إسماعيل وكيل مديرية الزراعة، ورمضان كمال وكيل وزارة الري، ومسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

والتقى المحافظ خلال زيارته للدير بالجبل الشرقي الأنبا متى وكيل مطرانية منفلوط وبعض رهبان الدير واطمأن على استقرار الأوضاع كما التقى والد وأهالي الشاب المفقود والذي سقط في مياه النيل نتيجة انهيار أحد أسوار الدير مصدرا تعليماته لقوات الحماية المدينة بتكثيف جهود البحث عن الشاب ومضاعفة أعداد الغواصين وتقديم كافة المساعدة لأسرته، كما شدد على سرعة الانتهاء من شفط تجمعات المياه من الدير والتنسيق مع مديرية الري لتحويل مخرات السيول بعيدا عن الدير.

وأكد المحافظ خلال الزيارة ، على تسخير كافة طاقات المحافظة لاحتواء أية آثار ناتجة عن الأمطار الغزيرة وتقديم الدعم العاجل فضلا عن التنسيق الجيد بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمواجهة الأزمة والتعامل معها للحد من مخاطرها وحصر جميع التلفيات والخسائر وصرف المساعدات العاجلة لهم بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم احتواء آثار الأمطار بعزبة سعيد التابعة لقرية المعابدة بأبنوب وتم شفط المياه من الشوارع وأغلب المنازل المضارة، وجار أعمال رصف الشوارع الرئيسية بالقرية وتوزيع المواد الغذائية عليهم بمخيمات الإيواء التي تم إقامتها بالمدرسة الابتدائية بالقرية وبأرض مركز الشباب.

وأكد استمرار انعقاد غرفة الأزمات والكوارث بالمحافظة برئاسة نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة لمتابعة تداعيات سوء الأحوال الجوية، وذلك بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية على مدار 24 ساعة.

كما أكد محافظ أسيوط تكاتف جميع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني للوقوف مع المواطنين المتضررين جراء الأمطار التي ضربت بعض قرى ومراكز المحافظة أمس وصرف التعويضات العاجلة لهم فور الانتهاء من حصر وتقدير الخسائر التي لحقت بهم.

جاء ذلك خلال متابعته لتوزيع المساعدات على أهالي عزبة سعيد التابعة لقرية المعابدة بمركز أبنوب والتي تمثلت في وجبات جافة من مديرية التموين وخبز جاهز كما قدمت التضامن الإجتماعي مساعدات عاجلة وقدمت مؤسسة مصر الخير 300 بطانية و100 كرتونة مياه معدنية و300 وجبة جافة و600 علبة خضار ولحوم مطهية ؛ عقب الإنتهاء من حصر المتضررين والتلفيات التي أصابت المنازل من الأمطار عن طريق اللجنة المشكلة لذلك ويقرر صرف تعويضات عاجلة وتأمين إعاشتهم.

رافقه خلالها المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ ، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومحمد إسماعيل وكيل وزارة التموين وصلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم وتاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب وأحمد ثابت نائب رئيس المركز ، وكرم عبدالحفيظ مساعد رئيس المركز ومحمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عبدالحكيم عبداللاه وكيل وزارة الإسكان ، وهدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة ، ورمضان كمال وكيل وزارة الري ، ومسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ،محمد فراج مدير فرع مؤسسة مصر الخير بأسيوط ، وجاكلين رشاد مدير مشروعات بهيئة إنقاذ الطفولة ، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

حيث تابع المحافظ أعمال فرش التربية الزلطية في شوارع العزبة واستقل أحد اللوادر لمتابعة أعمال الرصف للطريق المؤدي إلى العزبة بطول 1.5كيلومتر بمشاركة حوالي 20 قلاب تابع لمشروع الرصف ، و 9قلابات انقاذ سريع ، و6 قلابات من مراكز" أبنوب ، الفتح ، ساحل سليم ، مركز أسيوط وحي شرق وحي غرب "، بالإضافة إلى متابعته لأعمال ترميم المنازل التي تصدعت بسبب المياه وذلك عقب تصريف وشفط المياه من الشوارع والمنازل بواسطة 50 سيارة كسح وشفط مياه وسيارتين نافوري لرفع المياه المتراكمة و5 لوادر لفتح الطرق وإزالة أية عوائق.

وأمر اللواء جمال نورالدين بتوفير سيارة عيادة طبية متنقلة بالعزبة لتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين بتلك المنطقة المتاخمة للجبل لحين إنشاء وحدة صحية مشيراً إلى مشاركة هيئة إنقاذ الطفولة في تقديم عدد من المساعدات لأهالي المنطقة تتمثل في المساهمة في إنشاء مدرسة إعدادي بالعزبة بعد إنتهاء إجراءات تبرع وتخصيص قطعة الأرض اللازمة لذلك والمساهمة في حل مشكلة الصرف الصحي العاجلة للكتلة السكنية بالمنطقة الجبلية في العزبة لافتاً إلى أهمية تضافر الجهود بين المؤسسات والهيئات والمديريات الخدمية والحكومية والمجتمع المدني في تقديم خدمات للمواطنين.

كما استقل المحافظ ؛ معدية "أبنوب/منفلوط"، للاطمئنان على حركة العبارات النهرية ومدى تأثرها بالأحوال الجوية غير المستقرة التي ضربت المحافظة ومدى تقديمها للخدمات للمواطنين بتلك المنطقة مستمعاً خلال انتقاله عبر المعدية لمركز منفلوط لشكاوى الأهالي والعابرين خلالها.