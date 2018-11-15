video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 15 نوفمبر 2018 08:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظة سوهاج ترفع درجة الاستعداد للقصوى بسبب سوء الأحوال الجوية

الخميس، 15 نوفمبر 2018 06:58 ص
محافظة سوهاج ترفع درجة الاستعداد للقصوى بسبب سوء الأحوال الجوية الدكتور أحمد الانصارى محافظ سوهاج
سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق
أعلن الدكتور أحمد الانصارى محافظ سوهاج، رفع  درجة الإستعداد إلى القصوى بالمحافظة والمديريات والوحدات المحلية تحسبًا لسقوط أمطار، وفقا لتحذيرات هيئة الارصاد الجوية ، موجها كافة الجهات المختصة بالاستعداد لمجابهة أي أزمات محتملة , واتخاذ الاجراءات اللازمة نحو متابعة مناسيب المياه ومخرات السيول وتطهير الترع , وتواجد المعدات اللازمة لمواجهة السيول.
 
 
 
وأكد المحافظ ، أن غرفة عمليات الأزمات بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية .
 
 
 
وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء , ومديرى المديريات برفع درجة الاستعداد ومراجعة المهمات الخاصة بالإغاثة ومواجهة الأزمات والكوارث وتجهيزها لمواجهة أي مواقف طارئة , والتواجد الميدانى بكافة الوحدات المحلية ونطاق خطة عمل مجابهة السيول , والتاكيد على مراجعة وتطهير مخرات السيول وجاهزيتها لمواجهة الازمة حال حدوثها , وتوفير المواد التموينية اللازمة , والتاكد من جاهزية معسكرات الايواء .
 
 
 
ومن جانبه اوضح المهندس طارق اللبان وكيل وزارة الرى ان المديرية قد قامت باتخاذ عدد من الاجراءات الاحترازية , حيث تم خفض مناسيب ترعة نجع حمادى الشرقية , وتطهير جميع مخرات السيول والمتابعة الدورية لها , وتجهيز جميع المعدات والدفع بها قرب مخرات السيول لسرعة التعامل حال حدوث اى طارئ , كما يتم التنسيق والتواصل مع جميع مهندسى الرى بنطاق المحافظة , ومراقبة الجبل الشرقى لملاحظة حدوث اى تجمعات مائية .
 
 
 
ووجه الانصارى  برفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات الكهربائية البديلة والتأكد من تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

سوهاج

محافظة سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

مديرية الرى

الاحوال الجوية

سوء الاحوال الجوية

الطقس السيئ




لا تفوتك
"نفاق الإخوان".. قيادات الجماعة بإسطنبول تصمت على اعتقال منتقبة هاجمت "أتاتورك"

"نفاق الإخوان".. قيادات الجماعة بإسطنبول تصمت على اعتقال منتقبة هاجمت "أتاتورك"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة"

سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة"

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الوصل فى الإمارات بالبطولة العربية

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الوصل فى الإمارات بالبطولة العربية

إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018

إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة