محافظة سوهاج ترفع درجة الاستعداد للقصوى بسبب سوء الأحوال الجوية

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور أحمد الانصارى محافظ سوهاج، رفع درجة الإستعداد إلى القصوى بالمحافظة والمديريات والوحدات المحلية تحسبًا لسقوط أمطار، وفقا لتحذيرات هيئة الارصاد الجوية ، موجها كافة الجهات المختصة بالاستعداد لمجابهة أي أزمات محتملة , واتخاذ الاجراءات اللازمة نحو متابعة مناسيب المياه ومخرات السيول وتطهير الترع , وتواجد المعدات اللازمة لمواجهة السيول.

وأكد المحافظ ، أن غرفة عمليات الأزمات بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية .

وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء , ومديرى المديريات برفع درجة الاستعداد ومراجعة المهمات الخاصة بالإغاثة ومواجهة الأزمات والكوارث وتجهيزها لمواجهة أي مواقف طارئة , والتواجد الميدانى بكافة الوحدات المحلية ونطاق خطة عمل مجابهة السيول , والتاكيد على مراجعة وتطهير مخرات السيول وجاهزيتها لمواجهة الازمة حال حدوثها , وتوفير المواد التموينية اللازمة , والتاكد من جاهزية معسكرات الايواء .

ومن جانبه اوضح المهندس طارق اللبان وكيل وزارة الرى ان المديرية قد قامت باتخاذ عدد من الاجراءات الاحترازية , حيث تم خفض مناسيب ترعة نجع حمادى الشرقية , وتطهير جميع مخرات السيول والمتابعة الدورية لها , وتجهيز جميع المعدات والدفع بها قرب مخرات السيول لسرعة التعامل حال حدوث اى طارئ , كما يتم التنسيق والتواصل مع جميع مهندسى الرى بنطاق المحافظة , ومراقبة الجبل الشرقى لملاحظة حدوث اى تجمعات مائية .

ووجه الانصارى برفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات الكهربائية البديلة والتأكد من تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة.