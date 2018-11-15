محافظة الجيزة تبدأ بإنشاء لوحة باسم ساطع النعمانى لوضعها بميدان النهضة

كتب سيد الخلفاوى

قالت محافظة الجيزة إنها بدأت إنشاء لوحة باسم الشهيد البطل ساطع النعمانى، الذى توفى أمس خلال رحلته العلاجية بالخارج، لوضعها بميدان النهضة بعدإطلاق اسمه على الميدان بقرار جمهورى.

وقال اللواء ياسر سامى رئيس حى جنوب الجيزة، لـ" اليوم السابع"، إنه سيضع اللوحة بميدان النهضة فور الانتهاء منها، موضحا أنه تم إتخاذ إجراءات إطلاق اسم الشهيد ساطع النعمانى على ميدان النهضة فور صدور القرار الجمهورى أمس.

وكان الرئس عبد الفتاح السيسى أصدر قرار جمهورى أمس بإطلاق إسم الشهيد ساطع النعمانى على ميدان النهضة.

وتبنى اليوم السابع حملة لإطلاق اسم الشهيد ساطع النعمانى على ميدان النهضة، بعدما شهد اعتداء جماعة الإخوان الإرهابية على الشهيد بعد فض اعتصامى النهضة رابعة المسلحين، حيث واجه الشهيد النعمانى إرهاب الإخوان المسلح.