محافظة أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أزمة السيول

رفعت محافظة أسيوط حالة الاستعداد القصوى لمواجهة أزمة السيول بالمحافظة، وذلك بعقد اجتماعات دورية مكثفة مع مسئولى المحافظة بالقطاعات المختلفة.

ومن جانبه، قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن غرفة الأزمات والكوارث منعقدة على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع السكرتير العام والسكرتير العام المساعد وغرف العمليات الفرعية بالمراكز وذلك لإدارة الحدث ومتابعة الموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات فاعلة للتعامل السريع مع سقوط الأمطار ورصد أماكن تجمعات مياه الأمطار والدفع بسيارات الشفط والمعدات اللازمة منعا لتراكم المياه.

وأضاف محافظ أسيوط خلال تصريحه أنه تابع بنفسه منذ أمس ما حدث من هطول غزير للأمطار فى عزبة سعيد التابعة بمركز أبنوب والتى تسببت فى غرق بعض المنازل وتصدع 3 منازل آخرين وانهيار جزئى فى منزلين، حيث تم الدفع بـ50 سيارة شفط وأرسل على الفور المساعدات اللازمة.

وأكد محافظ أسيوط أنه توجه صباح اليوم الخميس إلى عزبة سعيد بمركز أبنوب لمتابعة أعمال اللجنة المشكلة ورصد الخسائر وحصر المنازل المتضررة وذلك لتقديم المساعدات اللازمة واجتمع مع الأهالى لرصد شكواهم ورفع حالة الطوارئ بقطاع الصحة والتعليم تحسبا لحدوث أضرار.

ومن جانبه قال المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط أن غرفة الكوارث والأزمات فى انعقاد دائم بحضور وكيل وزارة الإسكان ومسئولى مديريات الإسكان والصحة والرياضة والتعليم والشباب والرياضة والطرق والكهرباء وذلك لتلقى أية بلاغات فور هطول أمطار أو هبوب طقس سيء وذلك للتحرك السريع.

وأشار سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، إلى أن المحافظة كلفت مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد فى كافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكد من صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات الكهربائية البديلة والتأكد من تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة.

وكانت محافظة أسيوط قد شهدت أمس الأربعاء طقسا سيئا تمثل فى غيوم وانخفاض بدرجة الحرارة وسقوط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على بعض المراكز والقرى فى أنحاء المحافظة أدت إلى مصرع شخص بعد سقوط سور دير الأمير تادرس عليه بسبب هطول الأمطار وتصدع 3 منازل بمركز أبنوب وانهيار جزئى بمنزلين.