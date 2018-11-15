مباحث المحلة تنجح فى ضبط "كيمو" مسجل خطر وبحوزتة 100 جرام هيروين

الغربية عادل ضرة

تمكن الرائد احمد عبد الشافى رئيس مباحث قسم ثان المحلة والقوة المرافقة معه، من ضبط مسجل شقى اتجار فى المخدرات خطرمقيم بمنطقة الجمهورية نجل اخطر تاجرة مخدرات بالمحلة والتى تم القبض عليها الشهر الماضى وبحوزتة 100 جرام بودرة "هيروين"

كانت معلومات قد وردت للعقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود عن قيام المتهم بممارسة نشاطة الاجرامى فى الاتجار فى الهيروين بعد القبض على والدته ن ج أخطر تاجرة مخدرات بالمدينة وبعرض المعلومات على اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية قرر سرعة ضبط المتهم وتم تشكيل فربق بحث لضبط المتهم ضم المقدم محمود الجيار وكيل فرع البحث ضم الرائد احمد عبد الشافى رئيس مباحث ثان المحلة ومعاونوة وبتقنين الاجراءات تم ضبط المتهم كمال على وشهرتة " كيمو" 30سنه عاطل ومقيم منطقة الجمهوريه ثان المحلة وبحوزته 100جرام بودرة تم اخطار اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.