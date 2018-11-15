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مباحث الغربية تنجح فى ضبط متهمين بسرقة شقة طبيبة بيطرية بالمحلة

الخميس، 15 نوفمبر 2018 04:03 ص
مباحث الغربية تنجح فى ضبط متهمين بسرقة شقة طبيبة بيطرية بالمحلة المتهمون بسرقة شقة طبيبة بيطرية بالمحلة
الغربية عادل ضرة
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نجح ضباط المباحث الجنائية بالمحلة برئاسة العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود باشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية من كشف غموض واقعة سرقة شقة فى اقل من أربعة وعشرون ساعة بعد تلقيهم بلاغ  لقسم أول المحلة من حمدية محمد محمد الفوطى 52 سنة طبيبة بيطرية ومقيمة أبو راضى أول المحلة بسرقة المصوغات الذهبية الخاصة بها من شقتها.
 
كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية قد تلقى اخطارا من مامور قسم اول بقام مجهولين بسرقة مجوهرات طبيبة بيطرية مقيمة بمنطقة ابو راضى على الفور قرر تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة قادة اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية ضم العميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية والعقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والمقدم هيثم الشامى رئيس مباحث القسم والرائد محمد نصر والرائد محمد عمار معاونا المباحث اسفرت  جهود فريق البحث ان وراء ارتكاب تلك الواقعة عبدالله عبدالحميدعبد الله الشبراوى 22 سنه لا يعمل ومقيم ش ابوهرجه اول المحلة وادهم محمد فتحي عبدالمقصود 33 سنة سائق ومقيم ابوراضي اول المحلة و تقنين الاجراءت تم ضبط المتهمين والمصوغات الذهبية وبعرض المتهما ن على المستشار أحمد السعيد عمر رئيس نيابة اول المحلة امر بحبس المتهمان واحالتهما لجلسة محاكمة عاجلة 
 
 
 
 
 

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