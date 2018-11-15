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ماكرون: فرنسا حليفة لأمريكا وليست تابعة لها

الخميس، 15 نوفمبر 2018 07:10 ص
ماكرون: فرنسا حليفة لأمريكا وليست تابعة لها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
رويترز
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 قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء إن التعامل بين بلدين حليفين منذ وقت طويل مثل فرنسا والولايات المتحدة يجب أن يقوم على الاحترام المتبادل وإن فرنسا حليفة للولايات المتحدة لا تابعة لها، وذلك بعدما هاجمه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عبر تويتر.

وفى خمس تغريدات على تويتر بعد زيارته إلى فرنسا، انتقد ترامب أمس الثلاثاء حليفة بلاده الرئيسية متناولا شبه هزيمتها على يد ألمانيا فى الحربين العالميتين الأولى والثانية وقطاع صناعة النبيذ فى فرنسا ونسب التأييد لماكرون.

وقال ماكرون "فى كل لحظة من تاريخنا كنا حليفين والاحترام بين الحليفين واجب" مشيرا إلى دعم فرنسا لحرب الاستقلال الأمريكية ودعم الولايات المتحدة لفرنسا فى الحربين العالميتين.

وأضاف خلال مقابلة مع محطة (تي.إف 1) التلفزيونية على متن حاملة الطائرات شار ديجول "لا أعتقد أن الفرنسيين يتوقعون منى أن أرد على تغريدات بل أن أمضى فى كتابة هذا التاريخ المهم".

ومضى قائلا إن ترامب لا يستهدف سوى الجماهير داخل الولايات المتحدة.

وقال "أعتقد أنه يمارس لعبة سياسية وأنا أدعه يلعبها".

وردا على سؤال عن انتقاد ترامب قبل عدة أيام، عبر عدة تغريدات، لفكرته بشأن تكوين جيش أوروبي، قال ماكرون "الولايات المتحدة كانت وستظل حليفتنا التاريخية. هى الحليف الذى نخوض معه كل المجازفات وننفذ أكثر العمليات تعقيدا. لكن كوننا حليفا لا يعنى أن نكون دولة تابعة".


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