لأول مرة.. "إير كايرو" تسير رحلات داخلية إلى أسوان والأقصر وشرم الشيخ

صرح ياسر الرملى رئيس مجلس ادارة شركة "إير كايرو" إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، بأن الشركة سوف تبدأ تشغيل رحلات داخلية إلى مناطق الجذب السياحي داخل جمهورية مصر العربية، وذلك فى ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدنى برئاسه الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني، وفى إطار الجهود المبذولة بين وزارتي الطيران والسياحة لتنشيط حركة السياحة الداخلية.

وأضاف رئيس مجلس ادارة شركة "إير كايرو" أنه من المقرر أن تسير الشركة اعتباراً من غدا السبت 3 رحلات اسبوعياً إلى أسوان ورحلتين فى الاسبوع إلى الأقصر ورحلتين اسبوعياً الى شرم الشيخ استعدادا للموسم الشتوي الحالي ووفقا لسياسة العرض والطلب علي المقاصد السياحية المصرية.

الجديربالذكر أن شركة "إير كايرو" تسير رحلات أسبوعية منتظمة وعارضة الى ٢٦ مدينة أوروبية وذلك من وإلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم.