video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 15 نوفمبر 2018 09:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

كلية الطب فى طنطا تنظم ندوة تثقيفية لمرضى السكرى

الخميس، 15 نوفمبر 2018 08:20 م
كلية الطب فى طنطا تنظم ندوة تثقيفية لمرضى السكرى جانب من الندوة
الغربيـة عادل ضرة
إضافة تعليق
نظمت كلية الطب بجامعة طنطا اليوم ندوة تثقيفية لمرضى السكرى بالعيادة الشاملة تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

انعقدت الندوة بالتعاون بين قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية برئاسة الدكتورة سحر هزاع وقسم الأمراض الباطنة بالكلية برئاسة الدكتور حجازى محمد حجازى ووحدة السكر والغدد الصماء برئاسة الدكتورة إنجى عبد الوهاب.

شهدت الندوة تقديم شرح لأهم أعراض مرض السكري التي تسهل إمكانية الاكتشاف المبكر للمرض وتجنب مضاعفاته، وطرق الوقاية وأسباب وعوامل خطر مرض السكرى.
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وفد من جامعة طنطا يزور شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى

اخبارمصر

اخبار المحافظات

اخبار الغربية

محافظة الغربية

جامعة طنطا

مرض السكري




لا تفوتك
وزير التنمية المحلية: سيكون هناك مجالس محلية بداية 2019

وزير التنمية المحلية: سيكون هناك مجالس محلية بداية 2019

التخطيط: مسودة "الصندوق السيادى" أمام مجلس الوزراء الاثنين.. وبدء عمله 2019

التخطيط: مسودة "الصندوق السيادى" أمام مجلس الوزراء الاثنين.. وبدء عمله 2019

النيابة السعودية توجه التهم لـ11 شخصاً من الموقوفين فى قضية مقتل جمال خاشقجى.. وتكشف: تمت تجزئة جثة المجنى عليه بعد قتله بالقنصلية.. وولى العهد لم يعلم بمقتله.. شخص واحد عطل كاميرات المراقبة فى القنصلية بتركيا

النيابة السعودية توجه التهم لـ11 شخصاً من الموقوفين فى قضية مقتل جمال خاشقجى.. وتكشف: تمت تجزئة جثة المجنى عليه بعد قتله بالقنصلية.. وولى العهد لم يعلم بمقتله.. شخص واحد عطل كاميرات المراقبة فى القنصلية بتركيا

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

كارتيرون يكشف حقيقة رحيله عن تدريب الأهلى بعد خسارة دورى الأبطال

كارتيرون يكشف حقيقة رحيله عن تدريب الأهلى بعد خسارة دورى الأبطال

تقارير: حلم دوري أبطال أوروبا يدفع برشلونة لضم محمد صلاح

تقارير: حلم دوري أبطال أوروبا يدفع برشلونة لضم محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة