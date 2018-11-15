كلية الطب فى طنطا تنظم ندوة تثقيفية لمرضى السكرى

نظمت كلية الطب بجامعة طنطا اليوم ندوة تثقيفية لمرضى السكرى بالعيادة الشاملة تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
انعقدت الندوة بالتعاون بين قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية برئاسة الدكتورة سحر هزاع وقسم الأمراض الباطنة بالكلية برئاسة الدكتور حجازى محمد حجازى ووحدة السكر والغدد الصماء برئاسة الدكتورة إنجى عبد الوهاب.
شهدت الندوة تقديم شرح لأهم أعراض مرض السكري التي تسهل إمكانية الاكتشاف المبكر للمرض وتجنب مضاعفاته، وطرق الوقاية وأسباب وعوامل خطر مرض السكرى.
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