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كلية التربية بكفر الشيخ تنظم ندوة "رسول الإنسانية" احتفالا بالمولد النبوى

الخميس، 15 نوفمبر 2018 04:04 م
كلية التربية بكفر الشيخ تنظم ندوة "رسول الإنسانية" احتفالا بالمولد النبوى جانب من الندوة
كفر الشيخ – محمد سليمان
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شهدت كلية التربية البنوعية بجامعة كفر الشيخ، اليوم الخميس، ندوة بعنوان "رسول الإنسانية" وذلك ضمن حملة وزارة الأوقاف، بحضور الشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والشيخ عطا بسيونى، مدير الدعوة، والدكتور خالد بدير، إمام وخطيب بأوقاف كفر الشيخ، والدكتوره أمانى شاكر، عميد الكلية، وعدد كبير من طلاب كلية التربية النوعية وأساتذة الكلية.

وقال الفقى نحتفل بميلاد النبى الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والاحتفال يكون بالاقتداء فى عبادته فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إلا أنه كان يقوم الليل حتى تورمت قدماه، وكان يقول: "أفلا أكون عبدا شكورا"، ونقتدى به فى حبه لأصحابه وفى حرصه عليهم، فقال "أيها الناس لا تبلغونى عن أصحابى شيئا أكرهه فإنى أحب أن ألقاكم وأنا سليم الصدر"، نقتدى به فى ثباته على المبدأ فقد ذهب إليه عمه أبو طالب قائلا له "يابن أخى لا تحملنى من الأمر مالا أطيق"، فقال له الرسول "والله لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر ما تركته".

وقال الشيخ عطا بسيوني، مدير الدعوة، "لقد ربى رسول الله رجالا ملأوا الدنيا آداب وعلما وخلقا، وما أحوجنا إلى تربية الأبناء على منظومة القيم الأخلاقية"، وتناول الدكتور خالد بدير أحد علماء وزارة الأوقاف عدد من أخلاقيات رسول الله، فقال "رسول الله كان قدوه وكان خلقه القرآن وقد سئلت السيدة عائشة عن أخلاقه فقالت "لقد كان خلقه القرآن"، فكان قرآنا يمشى على الأرض".

 

 

 

 


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