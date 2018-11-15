كبار العلماء: بيان النيابة العامة يؤكد أن القضاء بالمملكة ماض لتحقيق العدالة

كتب محمد تهامى زكى

أشادت الهيئة العامة لكبار العلماء بالسعودية، ببيان النيابة العامة بشأن قضية جمال خاشقجى، وتؤكد أن الجهاز القضائى بالمملكة ماض فى تحقيق العدالة ومحاسبة أى متورط فى هذه الجريمة.

وقال الهيئة وفق بيانها الذى بثته وكالة واس: "تابعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، بيان النائب العام بالمملكة، الذى أوضح الخطوات والإجراءات التى اتخذت بحق قضية المواطن جمال خاشقجى رحمه الله، ما يؤكد أن الجهاز العدلى القضائى بالمملكة ماض فى تحقيق العدالة ومحاسبة أى متورط فى هذه الجريمة".

وأكدت الهيئة، بأن دستور المملكة العربية كتاب الله تعالى وسنة رسوله، والحكم فى المملكة يستمد سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وهما الحاكمان على جميع أنظمة الدولة.

وأوضحت الهيئة، أن سلطة القضاء بالمملكة سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة فى قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.