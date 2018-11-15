كاميرات المراقبة تكشف عاطل وراء سرقة 9 شاشات من محل بلاى استيشن فى الزيتون

كتب محمد أبو ضيف

نجح رجال مباحث القاهرة، فى كشف ملابسات واقعة سرقة 9 شاشات من داخل محل بلاى استيشن بمنطقة الزيتون، وكشفت كاميرات المراقبة المتهم بالسرقة، فتم ضبطه وإعادة المسروقات، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.



تلقى رجال مباحث قسم شرطة الزيتون، بلاغا من "سامح أ م" 36 سنة، مهندس، باكتشافه سرقة 9 شاشات عرض ماركة LG 55 بوصة من داخل محل بلاي ستيشن خاص به، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بإرتكاب الواقعة.



ومن خلال فحص الكاميرات أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد م م" 20 سنة، عاطل، فتم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع " وأضاف أنه عقب قيامه بإرتكاب الواقعة قام بالاستعانة بإحدى السيارات الأجرة وأوهم قائدها بأنه مالك المحل ووضع بداخلها المسروقات وفر هارباً.



كما تم بإرشاده ضبط المسروقات لدى عميليه " حسني النية " اصحاب كافيه، و باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.