قوافل جامعة المنوفية تدعو أصحاب المزارع الحيوانية لمراعاة تطبيق الدواعى الصحية

المنوفية – محمود شاكر

دعت قافلة كلية الزراعة جامعة المنوفية أصحاب المزارع الحيوانية بقرية بيتبس إلى مراعاة تطبيق الدواعي الصحية العالمية عند تربية الدواجن والحيوانات لتأثيرها العالى في الإقتصاد المصري فهي أحد أهم موارد التأمين البروتيني من لحم وبيض لتأمين مصادر الغذاء بأسعار مقبولة وذلك بمراعاة الدواعي الصحية العالمية التي تزيد معدلات الإنتاج.

ومن تلك الدواعي الصحية الوقاية العامة من الأمراض ومحاربة الفقر الثقافي والفني لدى بعض المزارعين لرفع الإنتاجية ومحاربة زيادة الأسعار الناتج عن ضعف الإنتاج، ولزيادة صناعة الدواجن فلابد من دعوة المربين الكبار والصغار للإعتماد على خدمة وخبرة الفنيين من مهندسين زراعيين مختصين بالتربية ومن أطباء بيطريين لمحاربة إنتشار العديد من أمراض الدواجن وبشكل خاص تلك التي تسبب خسارة إقتصادية كبيرة لصناعة الدواجن ويمكن أن تزداد هذه الخسارة في المستقبل إذا لم يتم التقيد بتأمين العلف الجيد والمتوازن بالبروتين والطاقة والفيتامينات والأملاح المعدنية من جهة وبتأمين الخدمات الفنية والبيطرية من مراقبة الأمهات وإجراء الإختبارات الدورية فيها ومراقبة المفاقس ومذابح الدواجن وكذلك المداجن بنوعيها من جهة ثانية.

القافلة برعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وإشراف الدكتورعبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كما شارك في فعاليات القافلة من كلية الزراعة وكلية الطب البيطري كلاً من الدكتورة درية محمد خيرى وكيل كلية الزراعة والدكتورة إيمان عاشور كلية الزراعة والدكتورة أسماء عبد الله كلية الزراعة والدكتورة شيماء سليم كلية الطب البيطري.