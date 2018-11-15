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قطريليكس تكشف: العمال بالدوحة معرضين لسرطان الجلد بسبب ظروف غير آدمية

الخميس، 15 نوفمبر 2018 07:38 ص
قطريليكس تكشف: العمال بالدوحة معرضين لسرطان الجلد بسبب ظروف غير آدمية تميم بن حمد
كتب هيثم سلامة
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كشفت قطر يليكس، فضيحة جديدة لنظام الحمدين بدولة قطر، حيث المتاجرة بالآم المهاجرين، من خلال إجبار المئات منهم العمل لساعات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة  فى الملاعب مونديال 2022 دون أدوات حماية، مما يعرضهم لسرطان الجلد.  

 

 

ونشرت قطر يليكس، فيديو تحت عنوان "سرطان الجلد .. تميم يقتل الوافدين، حيث أن الجمعية القطرية للسرطان، أطلقت حملة ساذجة للعمال، حذرت من إصابتهم بسرطان الجلد نتيجة التعرض المباشر للشمس ودعتهم لأخذ الاحتياطات اللازمة، والتى قوبلت بسخرية واستهجان واسعين".

 

وأضافت :"استهدت الحملة 4 آلاف عامل فقط لتوعيتهم بخطورة المرض، على الرغم من تجاوز عدد العمال الأجانب فى قطر مليونى عامل، يعلمون لساعات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة التى تتجاوز 50 درجة مئوية ويمنعون من الراحة فى أوقات الظهيرة الحارقة، لا تتوفر لهم ملايس واقية من الشمس ولا أماكن ظليلة .

 


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