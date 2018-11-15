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قطاع أمن القاهرة ينتشل سيدة ضلت الطريق بصحراء القاهرة الجديدة

الخميس، 15 نوفمبر 2018 03:12 ص
قطاع أمن القاهرة ينتشل سيدة ضلت الطريق بصحراء القاهرة الجديدة نجدة القاهرة تنتشل سيدة ضلت الطريق
كتب : ابراهيم احمد _ دينا الحسيني
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قامت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن القاهرة بانتشال  سيدة ضلت الطريق وتعثرت سيارتها بصحراء القاهرة الجديدة وذلك بعدما ورد اتصال تليفونى لغرفة عمليات شرطة النجدة من سيدة أفادت بأنها ضلت الطريق بصحراء القاهرة الجديدة و إنزلاق وتعثر سيارتها بالرمال حيث قامت باستقلالها من إحدى المولات التجارية بشارع التسعين.
 
وبإخطار مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية والمعدات اللازمة لإغاثة السيدة وأطفالها حيث تم التواصل معها ومن خلال تطبيقات GPS أمكن العثور على السيارة رقم د ص ط 1926 مصر ماركة كيا سيراتو بمنطقة الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة قيادة السيدة نورا  ش . م صيدلانية ومقيمة بالمقطم وبصحبتها أبنائها متعثرة بالرمال، على الفور تم العمل على إعادة سيارتها للطريق الأسفلتى وإخراجها من الرمال.
 
وقدمت السيدة الشكر لوزير الداخلية وضباط وأفراد الدورية الأمنية التى قامت بإغاثتها على جهودهم وعلى تلك المنظومة الأمنية التى تخدم المواطنين بهذا الإسلوب الراقى والمتميز . 

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