فيديو.. نائب رئيس اتحاد الطلاب: جامعة القاهرة ستظل مغردة بالمركز الأول على الجامعات

قالت الطالبة هند عبد الغفار، نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، إن فوزها بمنصب نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة يضيف لها الكثير، معربة عن سعادتها بهذا المنصب الجديد، موضحة أنه سيكون هناك اتحاد طلابى قوى الفترة المقبلة وستظل جامعة القاهرة تغرد فى مركزها الأول على مستوى الجامعات.

وأضافت "عبد الغفار"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مجلس الاتحاد سيضع خطة للأنشطة الطلابية تحت إشراف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة ورعاية الشباب، مؤكدة أن الاتحاد الطلابى سيبدأ نشاطه بالتعاون مع مجلس الجامعة ووزارة الشباب والرياضة لتنفيذ برنامج طموح خاص بالأنشطة الطلابية وخدمة الطلاب.