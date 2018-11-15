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فيديو.. مراسل "سكاى نيوز" يسب على الهواء أمام مبنى الحكومة البريطانية

الخميس، 15 نوفمبر 2018 09:05 ص
فيديو.. مراسل "سكاى نيوز" يسب على الهواء أمام مبنى الحكومة البريطانية الصحفى أمام مبنى الحكومة البريطانية
كتبت - سالى حسام
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التقطت عدسات الكاميرا، أدم بولتون مراسل قناة "سكاى نيوز" الإنجليزية، وهو يسب ويشتم على الهواء مباشرة خلال تغطية أخبار اجتماع الحكومة البريطانية لمناقشة البريكست.
 
وبحسب صحيفة "ديلى ميل"، فأن المراسل الشهير البالغ من العمر 59 عاما، كان يقف مع باقى الصحفيين أمام مبنى الحكومة البريطانية، بينما تعمل تيريزا ماى على إقناع وزراء الحكومة بدعم خطتها الخاصة بمسودة البريكست.
 
وعندما علم الصحفيون أن بيان تيريزا ماى تم تأجيله، ظهر بولتون عبر ميكروفون مراسل قناة أخرى هى قناة ITV وهو يقول "فى دقيقة واحدة كنا تجمعنا فى صف هنا وفى لحظة أخرى... " قبل أن يضطر مراسل ITV لقطع الإرسال عندما بدأ بولتون فى السب والشتم على الهواء نتيجة التأخير.
 
 
 
 
ومن المعروف أن اجتماع تيريزا ماى استمر لمدة 5 ساعات كاملة، الأمر الذى نتج عنه تأخر صدور البيان أمس الأربعاء، حتى جاء الإعلان بموافقة الوزراء على خطتها.
 

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أدم بولتون

الحكومة البريطانية

تيريزا ماى

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ITV




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