فيديو.. فعاليات التدريب العربى المشترك " درع العرب ١"

كتب زكى القاضى

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، وقائع التدريب العربى المشترك " درع العرب ١"، والذى نفذته عناصر من القوات المسلحة لكلاً من مصر والمملكة العربية السعودية والأردن والإمارات والبحرين والكويت وبمشاركة مراقبين من الدول العربية الشقيقة بقاعدة محمد نجيب العسكرية .

وأشاد الفريق محمد فريد بمدى التنسيق والتعاون بين القوات العربية المشاركة ، معرباً عن سعادته وترحيبه بمشاركة العديد من الدول العربية الشقيقة فى أكبر التدريبات العربية على أرض مصر وداخل قاعدة محمد نجيب العسكرية ، بما يعزز علاقات التعاون العسكرى ويؤكد القدرة على مواجه كافه التهديدات والتحديات التى تواجه أمتنا العربية .

وأشار إلى أن تدريب "درع العرب 1" يستهدف توحيد المفاهيم والمدارس والمؤسسات العسكرية العربية وأن الهدف الأساسى للتدريب هو الجاهزية والإستعداد الدائم للحفاظ على السلام فى المنطقة العربية ضد كافة التهديدات على المستويات الإقليمية والدولية فى ظل ما تواجهه المنطقة من تحديات وتهديدات للإرهاب.