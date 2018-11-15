video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 15 نوفمبر 2018 02:01 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فوز هند عبد الغفار بمنصب نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة

الخميس، 15 نوفمبر 2018 01:35 م
فوز هند عبد الغفار بمنصب نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة انتخابات الطلاب - أرشيفية
وائل ربيعى
إضافة تعليق
أنهت جامعة القاهرة، فعاليات انتخاب رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه، حيث فازت الطالبة هند عبد الغفار، الطالبة بكلية الآداب بالجامعة بمنصب نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة بعد انتهاء عملية فرز الأصوات وحصولها على أغلبية الأصوات.
 
وكان 4 طلاب من مجالس الاتحادات الطلابية على مستوى كليات جامعة القاهرة، ترشحوا على منصب نائب رئيس طلاب جامعة القاهرة، وهم: الطالبة هند عبد الغفار بكلية الآداب، والطالب أيمن أشرف بكلية التربية النوعية والطالبة إيمان محمد عبد الغنى بكلية الصيدلة والطالب مؤمن حسام بكلية بدار العلوم.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. إقبال من طلاب جامعة القناة على انتخابات أمناء اللجان

انتخابات كلية التربية للطفولة بالمنوفية: سلمى عبده رئيسـًا لاتحاد الطلاب

عثمان الخشت

جامعة القاهرة

انتخابات الطلاب




لا تفوتك
"نفاق الإخوان".. قيادات الجماعة بإسطنبول تصمت على اعتقال منتقبة هاجمت "أتاتورك"

"نفاق الإخوان".. قيادات الجماعة بإسطنبول تصمت على اعتقال منتقبة هاجمت "أتاتورك"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة"

سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة"

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الوصل فى الإمارات بالبطولة العربية

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الوصل فى الإمارات بالبطولة العربية

إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018

إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة