فوز هند عبد الغفار بمنصب نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة

وائل ربيعى

أنهت جامعة القاهرة، فعاليات انتخاب رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه، حيث فازت الطالبة هند عبد الغفار، الطالبة بكلية الآداب بالجامعة بمنصب نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة بعد انتهاء عملية فرز الأصوات وحصولها على أغلبية الأصوات.

وكان 4 طلاب من مجالس الاتحادات الطلابية على مستوى كليات جامعة القاهرة، ترشحوا على منصب نائب رئيس طلاب جامعة القاهرة، وهم: الطالبة هند عبد الغفار بكلية الآداب، والطالب أيمن أشرف بكلية التربية النوعية والطالبة إيمان محمد عبد الغنى بكلية الصيدلة والطالب مؤمن حسام بكلية بدار العلوم.