فلاح بالشرقية يستغيث: "المواشى اللى حلتى ماتت بسبب ماس كهربائى"

" كل اللى حلتى راح بقرتين وجاموسة وحمار.. ماتوا بسبب إهمال القائمين على قطاع الكهرباء بمركز الإبراهيمية، وكدت أفقد نجل شقيقتى الذى يساعدنى فى أعمال الحقل، بعد إصابته بصعق كهربائى تسبب له فى انهيار عصبى"، بهذه الكلمات روى خالد يوسف عبد العزيز، 31 سنة، مزارع مقيم قرية كفو نجم بمركز الإبراهيمية بالشرقية، قصة الإهمال الذى تسبب فى خسارته بعد موت المواشى التى يتملكها أثر صعق كهربائى.

يقول "خالد": "عندى قطعة أرض زرعتها برسيم، للمواشى بعد ما ربنا رزقنى من سفر لدولة السعودية، وإشتريت بقريتين وجاموسة، نأكل من خيرهم، ومع بداية صباح كل يوم جديد، أتوجه بهم إلى الحقل، وأعود بهم مع بداية قرآن المغرب، وهنا عادة جميع المزارعين بالشرقية، خروج المواشى للحقول فى الصباح والعودة بها فى المساء، وكان قلبى حاسس بقدوم كارثة بسبب عامود كهرباء على ماشية الجسر بالقرية متلاصق بالأشجار، حذرنا الكهرباء منه أكثر من مرة، ولكن دون جدوى والخسارة كلها أنا اللى اتحملتها وحدى.

وأردف: "منذ أيام، توجهت إلى شبكة الكهرباء وتم مقابلة" محمد محمود" رئيس شبكة الكهرباء بكفور نجم، وأبلغته بوجود ماس كهربائ بالعامود يمثل خطورة على حياتنا، وعندما لم نجد منه استجابة ذهبت إلى المهندس "محمد صبرى"، رئيس شبكة كهرباء الإبراهيمية، تقابلت معه قبل الواقعة بأربعة أيام، ووعد بإرسال مدير الصيانة، ولم يرسل أحدا، والعامود يشكل خطورة بسبب ملاصقته للأشجار وأمام المنازل، إلى أن وقعت الكارثة بالنسبة لى، يوم مساء يوم الثلاثاء الماضى، أثناء عودتى من الحقل، وبرفقتى نجل شقيقتى" محمد السيد محمد إبراهيم" 17 سنة طالب بالصف الثانى الثانوى التجارى، وكان يستقل عربة صفيح بحمار، تجر جاموسة وبقرتين، وأنا خلف المواشى، فؤجئت بالمواشى على الأرض وابن شقيقتى أيضا، وتداركت الأمر بإصابتهم بماس كهربائى من العامود، تسبب فى إصابة نجل شقيقتى الذى أصرعنا به إلى المستشفى، وعندما عودت وجدت الأهالى تقولى لى "ربنا يعوض عليك" وماتت المواشى ال حلتى وفاتح بيتى منها، ولما توجهت إلى شبكة كهرباء كفور نجم، أبلغهم بالواقعة رد عليه رئيس الشبكة قائلا: "هو كل واحد تموت من عنده فرخة عايز يشيلهلنا".

وتابع "خالد" أنه توجه إلى مركز شرطة الإبراهيمية، وقام بتحرير المحضر رقم 2940 لسنة 2018، إدارى المركز، يتهم فيه رئيس شبكة كهرباء كفور نجم، ورئيس شبكة كهرباء الإبراهيمية بالإهمال والتقصير.