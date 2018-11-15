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عاطل بولاق الدكرور يعترف بالاتجار بالاستروكس: عليه إقبال

الخميس، 15 نوفمبر 2018 05:30 ص
عاطل بولاق الدكرور يعترف بالاتجار بالاستروكس: عليه إقبال استروكس - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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اعترف عاطل متهم بالاتجار بمخدر الاستروكس عقب القبض عليه ببولاق الدكرور، أنه يروج المخدر على عملائه بمحيط مسكنه، بالإضافة إلى تواصله مع عملائه بواسطة الهاتف المحمول، حيث يحدد معهم أماكن المقابلة بيع الاستروكس لهم.

وأضاف المتهم أنه اعتاد فى الآونة الأخيرة الاتجار بمخدر الاستروكس، لزيادة الإقبال عليه من جانب المتعاطين، بسبب انخفاض ثمنه، خاصة بعد ارتفاع قيمة الأقراص المخدرة، وعجز العديد من متعاطى المواد المخدرة على الشراء.

وتم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط مكافحة المخدرات تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة ببولاق الدكرور.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته عدد من الأكياس التى تحتوى على مخدر الاستروكس، وهاتف محمول ومبلغ مالى، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

 


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