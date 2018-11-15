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ضمن مبادرة "كلنا واحد".. مديريتا أمن الشرقية و الفيوم تستقبلان طلاب المدارس

الخميس، 15 نوفمبر 2018 11:28 ص
ضمن مبادرة "كلنا واحد".. مديريتا أمن الشرقية و الفيوم تستقبلان طلاب المدارس مبادرة كلنا واحد
كتب :ابراهيم احمد _ دينا الحسيني
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قامت مديريتا أمن الشرقية، والفيوم بالتنسيق مع الجهات المعنية بإستضافة عدد من طلاب المدارس، وتنظيم زيارات لبعض المدارس للجهات الشرطية، فى إطار مبادرة "كلنا واحد"، وذلك للتعرف على دور رجال الشرطة فى الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.
 
يأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس السيسي بإستمرار تفعيل مبادرة " كلنا واحد" التى أطلقتها الوزارة بمراحلها المتعددة على كافة  المستويات الإجتماعية والخدمية والإنسانية، انطلاقاً من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، فضلاً عن ترسيخ أهداف ومهام القطاعات الشرطية الخدمية فى عقيدة النشء باعتباره مستقبل الوطن.
 
مبادرة كلنا واحد (1)
مبادرة كلنا واحد (1)

مبادرة كلنا واحد (2)
مبادرة كلنا واحد (2)
 
 
 
 
 

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