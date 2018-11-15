ضبط 30 طن أرز شعير قبل بيعه فى السوق السوداء و4 أطنان دقيق بمحافظتين

الفيوم – رباب الجالى البحيرة - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق، وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين عن ضبط "أ ف ع " 46 سنة تاجر حبوب بمركز أبو حمص لقيامه بحيازة وتخزين كميات من الأرز الشعير بالمخزن الخاص به، وحبسها عن التداول بالأسواق لإعاده بيعها بالسوق السوداء، وضُبط بحوزته 30 طن أرز شعير .

وضبط "م م م" 43 سنة صاحب مصنع حلويات بدون ترخيص كائن مدينة إدكو، لقيامه بإدارة مصنع لتصنيع الحلويات بدون الحصول على تراخيص من الجهات المختصه وإستخدام مواد خام منتهية الصلاحيه، حيث تم ضبط كمية 200 كيلو سكر و 100 كيلو دقيق فاخر و50 كيلو سميط .

كما أسفرت الحملة عن ضبط "ح ب ا" 45 سنة صاحب محطة وقود سيارات بمدينة المحموديه لقيامه بالإستيلاء والتصرف فى حصة المحطه من مواد بتروليه مدعمه وبيعها بالسوق السوداء محققاً أرباح غير مشروعه وبمراجعة الفواتير والسجلات تبين إستيلائه وتصرفه فى كمية 8000 لتر سولار .

وضبط "ا ح ا " 42 سنة صاحب محل لبيع الحاصلات الزراعيه كائن مدينة أبو المطامير لحيازته وعرضه للبيع فول مجهول المصدر وبدون فواتير داله على مصدره حيث تم ضبط كمية 800ر1 طن فول .

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط 4 طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء، وتم تحرير بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، تلقى إخطاراً، يفيد بضبط 4 طن دقيق بلدى مدعم بحوزة "عبد النبى ع أ" 37 سنة مقيم طريق زيد بمركز أبشواى بمحافظة الفيوم، سائق السيارة رقم 2693 ف د ا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق .