ضبط 219 قطعة سلاح نارى و303 قضية مواد مخدرة فى حملة الأمن العام

كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

وجه قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن حملات مكبرة على مستوى الجمهورية لمدة 10 أيام لضبط كافة أشكال الخروج على القانون، وأسفرت الحملات فى يومها الثامن عن ضبط 219 قطعة سلاح نارى، 303 قضية مواد مخدرة، وتنفيذ العديد من الأحكام القضائية المتنوعة.

وأثمرت جهود الحملات الأمنية فى مجال الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 219 قطعة سلاح نارى، بحوزة 198 متهم، منها "18 بندقية آلية ،60 بندقية خرطوش، بندقية رصاص، 18 طبنجة ،122 فرد محلى الصنع ،502 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، 25 خزينة طلقات نارية متنوعة".

وأسفرت الحملات الأمنية فى مجال الأسلحة البيضاء عن ضبط 280 قطعة سلاح أبيض، فيما تم ضبط 269 قضية مخدرات، ضبط خلالها 280متهم ، وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت 403.395 كيلو جرام ، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 11.869 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 2.607 كيلو جرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت 220 جرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 5 جرام ،6846 قرص مخدر، وضبط 38 متهما، وبحوزتهم 4.557 كيلو جرام إستروكس، 965 جرام فودو.

وفى مجال المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة تم ضبط 68 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، وفى مجال التشكيلات العصابية تم ضبط 6 تشكيلات عصابية، ضمت 16 متهما ارتكبوا 41 حادثا متنوعا، و فى مجال القائمين بأعمال البلطجة والسرقات بالإكراه تم ضبط 25 متهما لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة، وحوادث السرقات بالإكراه، وبحوزتهم بندقية خرطوش، طبنجة، 8 فرد محلى، 33 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، 15 قطعة أسلحة بيضاء، وفى مجال الدراجات النارية المخالفة تم ضبط 547 دراجة نارية بدون لوحات، وبدون تراخيص، وفى مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها تمت إعادة 3 سيارات، 3 دراجات نارية مُبلغ بسرقتها، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 328 حكم جنائى، 21743 حكم حبس جزئى، و4057 حكم حبس مستأنف.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات المكبرة لاستهداف وضبط كل ما يشكل خروجا على القانون.

المتهمون والمضبوطات