ضبط 172 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح فى حملة التموين بالمحافظات

كتب : محمود عبد الراضي- دينا الحسيني

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ، بالتنسيق مع فروعها الجغرافية ،ومديريات أمن القاهرة ، الغربية ،أسيوط ، الإسكندرية ، الجيزة، الشرقية حملات تموينية مُكبرة .

أسفرت الحملات التموينية عن ضبط 8 قضايا مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز ، وضبط 172 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح ، وضبط 16 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة ، وضبط 88 قضية فى مجال الغش التجارى ، وضبط 595 قضية فى مجال المحلات العامة ، والشهادات الصحية ، وعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع بأزيد من السعر، وباعة جائلين ، وتم ضبط 24 قضية فى مجال الأسماك، واللحوم ومصنعاتها ، وضبط 29 قضية فى مجال بيع السجائر بأكثر من السعر المقرر، وضبط 9 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجن ، وضبط 3 قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر.

كما أسفرت جهود مديرية أمن القاهرة عن ضبط 82 قضية تموينية متنوعة أبرزها 16 قضية فى مجال الرقابة على أسعار السلع ، و20 قضية فى مجال الرقابة على الصحة.





كما أسفرت جهود مديرية أمن الغربية عن ضبط 65 قضية تموينية متنوعة، أبرزها 10 قضايا فى مجال الرقابة على أسعار السلع ، 31 قضية فى مجال الرقابة على الصحة.

وأسفرت جهود مديرية أمن أسيوط عن ضبط إحدى محطات الوقود بدائرة قسم شرطة أول أسيوط ،لوجود تلاعب بطلمبات المحطة، حيث تم ضبط 2 جهاز إرسال وتحكم إلكترونى داخل 2 طلمبة يتم إستخدامهما فى التحكم الكهربائى للطلمبة عن بعد بواسطة ريموت كونترول .

ونجحت مديرية أمن الإسكندرية في ضبط أحد الأشخاص حال إستقلاله إحدى السيارات ،وبحوزته 39000 علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر وغير مصرح بها من الجهات المعنية .

كما نجحت مديرية أمن الجيزة في ضبط صاحب مخزن لبيع الأدوية كائن دائرة قسم الوراق "بدون ترخيص"، لقيامه بتجميع الأدوية مجهولة المصدر، وتوزيعها على الصيدليات دون الحصول بدون تصريح.، حيث تم ضبط 2680 عبوة أدوية مختلفة الأنواع .

كما قامت مديرية أمن الشرقية بتوجيه حملة بالتنسيق مع الجهات المعينة أسفرت عن ضبط كمية من الأقراص بدون بيانات، ومنتهية الصلاحية بإجمالى 6390 قرص متنوع داخل إحدى الصيدليات كائنة بدائرة مركز شرطة منيا القمح .





وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتوالى كافة أجهزة وقطاعات وزارة الداخلية جهودها فى مجال توجيه الحملات المكبرة التى تستهدف ضبط القضايا التموينية المتنوعة.