ضبط 172 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح فى حملة التموين بالمحافظات

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ، بالتنسيق مع فروعها الجغرافية ،ومديريات أمن القاهرة ، الغربية ،أسيوط ، الإسكندرية ، الجيزة، الشرقية حملات تموينية مُكبرة .
كما أسفرت جهود مديرية أمن القاهرة عن ضبط 82 قضية تموينية متنوعة أبرزها 16 قضية فى مجال الرقابة على أسعار السلع ، و20 قضية فى مجال الرقابة على الصحة.
كما أسفرت جهود مديرية أمن الغربية عن ضبط 65 قضية تموينية متنوعة، أبرزها 10 قضايا فى مجال الرقابة على أسعار السلع ، 31 قضية فى مجال الرقابة على الصحة.
وأسفرت جهود مديرية أمن أسيوط عن ضبط إحدى محطات الوقود بدائرة قسم شرطة أول أسيوط ،لوجود تلاعب بطلمبات المحطة، حيث تم ضبط 2 جهاز إرسال وتحكم إلكترونى داخل 2 طلمبة يتم إستخدامهما فى التحكم الكهربائى للطلمبة عن بعد بواسطة ريموت كونترول .
ونجحت مديرية أمن الإسكندرية في ضبط أحد الأشخاص حال إستقلاله إحدى السيارات ،وبحوزته 39000 علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر وغير مصرح بها من الجهات المعنية .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتوالى كافة أجهزة وقطاعات وزارة الداخلية جهودها فى مجال توجيه الحملات المكبرة التى تستهدف ضبط القضايا التموينية المتنوعة.
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