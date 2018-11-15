ضبط 1588متهمًا هاربًا من أحكام قضائية وتحرير 2158 مخالفة مرورية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء جمال الرشيدى حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية والخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ الاحكام القضائية .

وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها اللواء فاضل عمار نائب مدير الأمن اللواء محمد هندى مدير المباحث والعميد عبد الغفار الديب رئيس المباحث الجنائية والعميد عادل كمال مدير إدارة مرور البحيرة والرائد عبده خطاب رئيس مباحث المرور عن ضبط 1588متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس منهم شخصين محكوم عليهم بالمؤبد بمركزى دمنهور ووادى النطرون.

كما تم تحرير 2158 مخالفة مرورية متنوعة ما بين قيادة دون رخصة والسير في الممنوع واشتباه في الصلاحية الفنية، ورفع وإزالة 2769 إشغال طريق ثابت ومتحرك بالبحيرة.