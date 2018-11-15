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ضبط 1528 مخالفة مرورية متنوعة بكفر الشيخ

الخميس، 15 نوفمبر 2018 04:15 م
ضبط 1528 مخالفة مرورية متنوعة بكفر الشيخ حملة مرورية بشوارع كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح رشاد، مدير ادارة المرور، فى إطار تفعيل قانون المرور الجديد وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًا لتوجيهات اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، واللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، لأمن كفرالشيخ.

 

وأسفرت الحملات عن ضبط 1528 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز" كفر الشيخ، سيدى سالم، الحامول، بلطيم ندسوق" حيث تم ضبط 26 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 24 مخالفة دراجة نارية، و43 انتظار خاطئ، و58 مخالفة سير بدون تراخيص 32 بدون رخص قيادة و26 بدون رخص تسيير، و1316 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق، فضلاً عن ضبط حالتين تعاطى مواد مخدرة من إجمالى 16 حالة خضعت لإجراء تحليل المواد المخدرة.

 

ووجه محافظ كفرالشيخ بضرورة إستمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولةالمرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.

 


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مخالفات




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