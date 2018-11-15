ضبط 106 هاربين من أحكام قضائية وتنفيذ 1155 حكما فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 1155 حكمًا متنوعًا منها 816 حكمًا جزئيا و35 حكم مستأنف و265 حكم غرامات، 36 حكم مخالفات وضبط 3 هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 13300 جنيه قيمة مخالفات وغرامات، كما تمكنت الحملة من ضبط 103 متهمين هاربين محكومًا عليه.

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.