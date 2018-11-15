ضبط هارب من 4 أحكام بحوزته سلاح نارى عقب تبادل لإطلاق النار بكفر الشيخ

كتب إبراهيم أحمد - دينا الحسيني

تمكنت قوات مديرية أمن كفرالشيخ عقب تبادل إطلاق الأعيرة النارية من ضبط متهم هارب مطلوب التنفيذ عليه فى 4 أحكام بحوزته سلاح نارى وذخائر وكمية من المواد المخدرة.

وذلك أثناء قيام قوة أمنية تابعة لمركز شرطة كفرالشيخ، بتنفيذ إذن النيابة لضبط "بسام م. إ" من العناصر الإجرامية 31 سنة، مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "مخدرات" ومطلوب التنفيذ عليه فى 4 أحكام حبس.

ولدى استشعاره وصول القوات بادر بإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى كان بحوزته محاولا الهرب، إلا أن القوات تمكنت من السيطرة عليه وضبطه، وبحوزته طبنجة و34 طلقة لذات العيار، واحد كيلو جرام لمخدر الحشيش، 18 قرص مخدر، مبلغ مالى، دراجة نارية "بدون لوحات معدنية".

وبمواجهته اعترف بحيازته السلاح للدفاع، والمواد المخدرة بقصد الإتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.