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ضبط مسجل خطر بحوزته كيلو أستروكس قي حملة مكافحة المخدرات

الخميس، 15 نوفمبر 2018 02:46 م
ضبط مسجل خطر بحوزته كيلو أستروكس قي حملة مكافحة المخدرات المتهم
كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن الجيزة، البحيرة، الإسماعيلية، القاهرة وقطاع الأمن العام، حملات أمنية مكبرة، أسفرت جهودها عن ضبط عاطل مسجل شقى خطر "نشل" سبق اتهامه فى 19 قضية بمحافظة الجيزة فى كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة إمبابة، وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس وزنت واحد كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 50 جرام.

 

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كما تم ضبط عاطل بمحافظة البحيرة فى كمين أعد لضبطه بدائرة مركز شرطة حوش عيسى وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت واحد كيلو جرام، وضبط عاطل سبق اتهامه فى 6 قضايا، ومحكوم عليه بالحبس سنتين فى قضية "مخدرات" بمحافظة الإسماعيلية فى كمين أُعد لضبطه، بدائرة مركز شرطة أبو صوير، وبحوزته  كمية من مخدر الأستروكس وزنت 500 كيلو جرام، 12 قرص مخدر.

كما تم ضبط عاطل سبق اتهامه فى قضية "مخدرات" بمحافظة القاهرة فى كمين أعد لضبطه بدائرة قسم شرطة النزهة، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 350 جرام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة التى باشرت التحقيق، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

 

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