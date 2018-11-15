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ضبط مسئول بالإدارة الهندسية بالدقهلية لاتهامه بالتحصل على رشوة

الخميس، 15 نوفمبر 2018 11:41 ص
ضبط مسئول بالإدارة الهندسية بالدقهلية لاتهامه بالتحصل على رشوة أموال - صورة أرشيفية
كتب- إبراهيم أحمد _ دينا الحسيني
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد مسئولى الإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة النصر لقيامه بالتواطؤ مع بعض المواطنين لتمكينهم من بناء عقارات سكنية بدون ترخيص، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وردت معلومات وتحريات إلى مباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، تفيد قيام أحد مسئولى الإدارة الهندسية بمجلس ومدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية بالتواطؤ مع بعض المواطنين، وتمكينهم من التعدى على الأراضى الزراعية، وبناء عقارات سكنية عليها بدون ترخيص.

وبالبحث والتحرى، أسفرت النتائج عن صحة الواقعة، وقيام "عزت .م.ز" 53 سنه، "فنى شئون هندسية بالقسم الهندسى بالوحدة المحلية بقرية ميت عاصم التابعة لمجلس مركز ومدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية "سابقاً "، وحالياً بالوحدة المحلية ببرمبال الجديدة، ومقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر بمحافظة الدقهلية فى غضون عامى 2011 / 2012 بإستغلال موقعه الوظيفى، والتواطؤ مع سامية.م.ع المقيمة بدائرة مركز شرطة منية النصر الدقهلية، وتمكينها من بناء عقار سكنى مكون من "دور أرضى، وأول علوى" على أرض زراعية بدون ترخيص بناحية قرية أبو ذكرى بدائرة مركز شرطة منية النصر/ الدقهلية.

وعوض.أ.ف المقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر، وتمكينه من بناء عقار سكنى مكون من"دور أرضى، أول، وثانى علوى" على أرض زراعية بدون ترخيص بناحية قرية أبو ذكرى، بدائرة مركز شرطة منية النصر، وعدم إتخاذه الإجراءات القانونية حيال أعمال البناء بالمخالفة لأحكام القانون، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات، والتربح من أعمال الوظيفة، وتربيح الغير، فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.

أمكن الحصول على المستندات المؤيدة لتلك الوقائع، وأرفقت بالأوراق، تم ضبط المتحرى عنه، وبمواجهته أعترف بارتكابه لتلك الوقائع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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