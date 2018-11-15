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ضبط مخالفات تجارية وسلع مجهولة المصدر فى حملة أمنية بالإسكندرية

الخميس، 15 نوفمبر 2018 01:47 م
ضبط مخالفات تجارية وسلع مجهولة المصدر فى حملة أمنية بالإسكندرية سجائر مجهولة المصدر - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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شنت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق أسفرت عن ضبط "ه.ع. س"، 30 سنة، المدير المسئول عن محل خردوات بدائرة قسم شرطة أول العامرية، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالسلع مجهولة المصدر، وتم ضبط 120 علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بمُستندات أو فواتير تفيد مشروعية، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة أول العامرية وجارى العرض على النيابة .

كما تم ضبط "م ف ع" 31 سنة المدير المسئول عن مجزر دواجن بدون ترخيص بدائرة قسم كرموز، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى والإتجار بالسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، وحيازة كميات من مرتجعات الدواجن وأجزائها غير الصالحة للإستهلاك الآدمى، وضبط 31 عبوة من مرتجعات وبقايا الدواجن " هياكل - قوانص - كبده - صدور" بإجمالى وزن 750 كجم، تحرر المحضر جنح قسم شرطة كرموز، وجارى العرض على النيابة .

وفى مجال السلع غير الصالحة تم ضبط "ر ا ع" 30 سنة تاجر لقيامه بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الإتجار بالسلع الغذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، مستخدماً السيارة رقم هـ ج أ مصر " نقل " محملة ب22 برميل جبنه مش أوزان مختلفة بإجمالى وزن 1.450 طن بها تغير فى الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرر المحضر جنح قسم الدخيلة وجارى العرض على النيابة.

وفى مجال البيع بأزيد من السعر تم ضبط 3 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى "خبز بلدى فى مجال إدارة منشأة بدون ترخيص من الجهات المختصة تم ضبط 3 قضايا إدارة وتشغيل منشأة بدون ترخيص .

فى مجال مخالفات المخابز والمطاحن تم ضبط 4 مخالفات مخابز "2 نقص خبز - 2 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات "، وفى مجال ضبط السلع التموينية المدعمة، وتم ضبط 3 قضايا تجميع دقيق بلدى مدعم بإجمالى وزن 250 كجم فى مجال سحب عينات من المطاحن تم سحب عينات لتحليلها بمعامل الصحة.

 

 

 

 


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