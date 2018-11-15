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ضبط عاطل بحوزته سلاح نارى فى الإسماعيلية

الخميس، 15 نوفمبر 2018 08:38 ص
ضبط عاطل بحوزته سلاح نارى فى الإسماعيلية حبس -ارشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز الإسماعيلية، من القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" وطلقة من ذات العيار بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.
 
تلقى اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام المقدم هانى عبد الهادى رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ومعاونيه بالقبض على المتهم "محمد.س.م" 20 عاما عاطل مقيم أبو عطوة دائرة مركز الإسماعيلية، بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" وطلقة من ذات العيار بقصد الدفاع.
 
تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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