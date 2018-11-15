video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 15 نوفمبر 2018 12:08 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط شخص لاتهامه بالإتجار فى النقد الأجنبى بتعاملات بلغت 9 ملايين جنيها

الخميس، 15 نوفمبر 2018 11:35 ص
ضبط شخص لاتهامه بالإتجار فى النقد الأجنبى بتعاملات بلغت 9 ملايين جنيها دولار أمريكى-أرشيفية
كتب :ابراهيم احمد - دينا الحسيني
إضافة تعليق
 
ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر بالإتجار فى النقد الأجنبى بتعاملات بلغت 9 مليون جنيه.
 
و أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد مفادها قيام  "معتز.ح.ق" - بتلقى مبالغ مالية كبيرة دون وضوح الغرض من تلك المبالغ.
 
بالبحث والتحرى أسفرت النتائج عن قيام كلٍ من  "الصباح .ح.ق"،  37  سنه ، حاصل على دبلوم زراعة، متواجد حالياً بإحدى الدول العربية، و"معتز.ح.ق"  28 سنه، فلاح، "شقيق الأول" ، مقيمان بدائرة مركز شرطة القوصية  بتجميع مدخرات العاملين بالخارج ، بالعملة الأجنبية من خلال قيام الأول بشراء بضائع وإدخالها للبلاد، وكذا العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكى لبعض التجار والمستوردين  مقابل قيامهما بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى على حساب الثانى بالبريد المصرى، ليقوم بصرفها وتسليمها لذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك، بالمخالفة لأحكام القانون. 
 
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول، حيث تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل تسعة ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط هارب من 4 أحكام بحوزته سلاح نارى عقب تبادل لإطلاق النار بكفر الشيخ

ضبط 929 مخالفة دراجات بخارية بدون لوحات بالمحافظات

الاموال العامه

تجميع مدخرات المصريين

المصريين العاملين بالخارج

مديريه امن اسيوط

حوادث اليوم




لا تفوتك
"نفاق الإخوان".. قيادات الجماعة بإسطنبول تصمت على اعتقال منتقبة هاجمت "أتاتورك"

"نفاق الإخوان".. قيادات الجماعة بإسطنبول تصمت على اعتقال منتقبة هاجمت "أتاتورك"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة"

سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة"

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الوصل فى الإمارات بالبطولة العربية

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الوصل فى الإمارات بالبطولة العربية

إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018

إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة