ضبط شخص لاتهامه بالإتجار فى النقد الأجنبى بتعاملات بلغت 9 ملايين جنيها

كتب :ابراهيم احمد - دينا الحسيني

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر بالإتجار فى النقد الأجنبى بتعاملات بلغت 9 مليون جنيه.

و أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد مفادها قيام "معتز.ح.ق" - بتلقى مبالغ مالية كبيرة دون وضوح الغرض من تلك المبالغ.

بالبحث والتحرى أسفرت النتائج عن قيام كلٍ من "الصباح .ح.ق"، 37 سنه ، حاصل على دبلوم زراعة، متواجد حالياً بإحدى الدول العربية، و"معتز.ح.ق" 28 سنه، فلاح، "شقيق الأول" ، مقيمان بدائرة مركز شرطة القوصية بتجميع مدخرات العاملين بالخارج ، بالعملة الأجنبية من خلال قيام الأول بشراء بضائع وإدخالها للبلاد، وكذا العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكى لبعض التجار والمستوردين مقابل قيامهما بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى على حساب الثانى بالبريد المصرى، ليقوم بصرفها وتسليمها لذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك، بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول، حيث تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل تسعة ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.