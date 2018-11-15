ضبط تشكيل عصابى ارتكب 18 واقعة سرقة بأحياء محافظة الجيزة

كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني

نجحت مديرية أمن الجيزة في ضبط شخصين كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة المساكن، اعترفا بارتكاب 18 واقعة سرقة.

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة، قيام عاطلَيْن لهما معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب حوادث سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب، متخذان من منطقة أكتوبر، مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، أسفرت إحداها عن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب 18 واقعة سرقة ، وأرشدا عن المسروقات عبارة عن "مبالغ مالية، أجهزة كمبيوتر محمول "لاب توب"، هواتف محمولة، شاشات تلفزيون، كمية من المشغولات الذهبية"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.