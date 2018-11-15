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صور.. وزير الشباب والرياضة يقود مسيرة للمشى بالاقصر

الخميس، 15 نوفمبر 2018 08:13 م
صور.. وزير الشباب والرياضة يقود مسيرة للمشى بالاقصر وزير الرياضة بالاقصر
كتب رامى ناجى
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قاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب الرياضة  ، مساء اليوم الخميس، مسيرة مشى بمشاركة نحو 900 شاب وفتاة بمحافظة الأقصر بدأت من أمام قاعة المؤتمرات الدولية مروراً بكورنيش الأقصر وصولاً إلى ميدان أبو الحجاج.
 
كما شهد الوزير الحفل الفنى الذى أقيم بميدان أبو الحجاج تحت شعار "الموسيقي من أجل التنمية" ونفذته الإدارة العامة لبرامج القاعدة الشعبية والإدارة العامة للتعليم العام والأزهرى بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للسكان ضمن برامج التوعية بتنظيم الأسرة ، وعلى هامش برنامج مهارات كرة القدم الرياضية لفتيات الصعيد تحت شعار "ألف فتاة .. ألف حلم".  
 
وأكد الدكتور أشرف صبحي حرص الوزارة على نشر الرياضة بين جميع فئات المجتمع لدورها فى تنمية وبناء الشخصية المصرية، وذلك من خلال عدة برامج ومشروعات يتم تنفيذها فى جميع محافظات الجمهورية، مقدما الشكر إلى محافظة الأقصر على التعاون المثمر مع الوزارة فى تنفيذ البرامج الشبابية والرياضية بالمحافظة. 
 
وأوضح وزير الشباب والرياضة  أن  برامج التنمية الرياضية تستهدف كافة الفئات العمرية من الجنسين لنشر ثقافة الرياضة للحياة والرياضة للصحة ونشر الرياضات البسيطة التي لا تحتاج إلى أماكن محددة  لممارستها مثل الجرى والمشى والدراجات.
 
رافق الوزير كل من اللواء عماد أبو العزائم سكرتير عام محافظة الأقصر، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة منهم اللواء اسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة سونيا دنيا  مدير عام الإدارة العامة لبرامج القاعدة الشعبية  والدكتورة مرفت صادق  مدير عام و الإدارة العامة للتعليم العام والأزهرى ، وحفنى بركات مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر .
 
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أشرف صبحى

وزير الشباب الرياضة

الاقصر

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