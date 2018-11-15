صور.. وزير الشباب والرياضة يشارك فى مسيرة مشى بمحافظة الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

تقدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر مسيرة مشى بمشاركة 900 فرد يمثلون 9 من محافظات الصعيد .

وبدأت المسيرة من الممشى السياحى أمام قاعة المؤتمرات الدولية بكورنيش النيل مروراً بمبنى ديوان عام المحافظة وصولاً لساحة سيدى أبو الحجاج التى يقام بها حفل غنائى شبابى.

شارك فى المسيرة حفنى بركات وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر وممثلى أدارة القاعدة الشعبية وأدارتى التعليم العام والأزهرى.

يذكر أن وزير الشباب فى زيارة لمحافظة الأقصر لتفقد عدداً من المنشآت الشبابية والرياضية وتنفيذ بعض الأنشطة الرياضية ، وعقد لقاءات حواري مع الشباب.











































