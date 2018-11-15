صور.. محافظ المنوفية يتفقد مدرسة عزبة الفرعونية بأشمون ويحيل مديرها للتحقيق

المنوفية - محمد فتحى

أجرى اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، جولة تفقدية لمركز ومدينة أشمون للإطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه الدكتور أحمد القزاز رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون .

حيث تفقد المحافظ مدرسة عزبة الفرعونية الإعدادية المشتركة بقرية الفرعونية، وشهد طابور الصباح وفقرات الإذاعة المدرسية، موجهاً هيئة التدريس بضرورة تحسين وتوظيف الإذاعة المدرسية بشكل فعال والإهتمام بفقرات الإذاعة المدرسية لما لها من أثر فى بناء شخصية ووعى الطلاب من خلال التواصل الجماعى مع الطلاب والمعلمين .

هذا وقد قام المحافظ بتأدية تحية العلم بنفسه مع الطلاب، ثم أجرى حوار مفتوح مع الطلاب بفناء المدرسة، بدأ كلمته بالتهنئة بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف، وحث الطلاب بضرورة التأسى بأخلاق النبى صلى الله عليه وسلم فى حبه للوطن وحبه للعلم ، كما حرص المحافظ للإستماع الى مطالب وشكاوى الطلاب وأمر بتحويل مدير المدرسة للتحقيق لضعف الإشراف بالمدرسة ، كما وجه المحافظ تعليماته الى هيئة التدريس بضرورة حسن معاملة الطلاب وغرس روح الأمل وقيم الإنتماء للوطن ، موجهاً النصيحة لأبنائه الطلاب بضرورة تنظيم الوقت والإجتهاد ومراجعة دروسهم لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم متمنياً لهم النجاح والتوفيق .

كما أصدر المحافظ تعليماته إلى رئيس مركز ومدينة أشمون بتشكيل لجان للمرور على المدارس بنطاق المركز للتأكد من إنتظام سير العملية التعليمية .

كما قام المحافظ بتفقد سوق قرية سنتريس التابعة لمركز أشمون وحرص على الإستماع لشكاوى ومطالب المواطنين الذين يتضرورن من تواجد عدة تجمعات قمامة بضواحى القرية ، وعلى الفور إستجاب المحافظ لشكاوى المواطنين وأصدر تعليماته لرئيس مركز ومدينة أشمون بتكثيف حملات النظافة وسرعة رفع القمامة وإزالتها حفاظاً على صحة المواطنين والمظهر الحضارى والجمالى للقرية .

وقد تفقد محافظ المنوفية، عدد من المصانع والورش الصغيرة لصناعة السجاد اليدوى بقرية ساقية أبو شعرة التابعة لمركز أشمون، وذلك في إطار التعرف على معوقات صناعة السجاد اليدوى والعمل على حلها والإرتقاء بالصناعات الحرفية بالمحافظة، رافقه الاستاذ مسعد عمران رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات اليدوية والدكتور أحمد القزاز رئيس مركز ومدينة أشمون ومديري إدارة التعاون الدولي والصناعات الحرفية بالمحافظة وعدد من أعضاء الغرفة التجارية .

حيث تفقد مصنع "مسعد عمران " ومصنع " حمادة صدقى " وإستمع إلي شرح تفصيلى عن آلية سير العمل والمشاكل التى تواجه الصناعة بالقرية ، حيث أوضح " عمران " أن قرية ساقية أبو شعرة تقوم بصناعة أفخر أنواع السجاداليدوى وتصديره إلي العديد من الدول الأوربية بالإضافة إلى المشاركة فى العديد من المعارض الدولية للسجاد .

هذا وقد تفقد المحافظ بعض التصميمات للسجاد اليدوى الذى يتم تصنيعه داخل المصانع وإستمع لمطالب العاملين ووعدهم بدراسة كافة مطالبهم للنهوض بالصناعة .

كما قام المحافظ، بجولة تفقدية بشوارع القرية سيراً علي الأقدام وقام بزيارة عدد من الورش الصغيرة داخل البيوت للتعرف علي مشاكل صناعة السجاد بالقرية لدراسة كيفية التغلب علي هذه المعوقات للإرتقاء بالصناعة والعودة مرة أخري للمنافسة في الأسواق العالمية ، كما طالب أهالي القرية بتوصيل الصرف الصحي لخدمة الصناعة بالقرية .

يذكر أن قرية ساقية أبو شعرة التابعة لمركز أشمون تعد من أهم قلاع الصناعة اليدوية للسجاد اليدوي بالمنوفية ويوجد بها أكثر من 300 أسرة تعمل في صناعة السجاد بمعدل 650 نول ، كما ينافس السجاد المصنوع بالقرية كافة الأسواق العالمية في رسالة تفوق وتميز تواكب الأسواق الداخلية وتخاطب الأذواق العالمية .



جولة محافظ المنوفية بمدرسة عزبة الفرعونية



جولة محافظ المنوفية بمدرسة عزبة الفرعونية



جولة محافظ المنوفية بمدرسة عزبة الفرعونية



جولة محافظ المنوفية بمدرسة عزبة الفرعونية

محافظ المنوفية مع الأهالى



جولة محافظ المنوفية بمدرسة عزبة الفرعونية



جولة محافظ المنوفية بمدرسة عزبة الفرعونية



جولة محافظ المنوفية بمدرسة عزبة الفرعونية



جولة محافظ المنوفية بسوق الخضار

محافظ المنوفية يصافح أحد البائعات بسوق الخضار

جولة محافظ المنوفية بسوق الخضار



محافظ المنوفية يتفقد ورشة السجاد



محافظ المنوفية يتفقد ورشة السجاد



محافظ المنوفية يتفقد ورشة السجاد



محافظ المنوفية يتفقد ورشة السجاد



محافظ المنوفية يتفقد ورشة السجاد



محافظ المنوفية يتفقد ورشة السجاد



محافظ المنوفية يتفقد ورشة السجاد



محافظ المنوفية يتفقد ورشة السجاد



محافظ المنوفية يتفقد ورشة السجاد



محافظ المنوفية يتفقد ورشة السجاد



محافظ المنوفية يتفقد ورشة السجاد